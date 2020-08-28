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Постол: У меня уже были такие большие перерывы в карьере

Бокс
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Посмотрим, что произойдет в субботу.

Постол: У меня уже были такие большие перерывы в карьере
Новина українською

Виктор Постол (31-2, 12 КО) 29 августа в Лас-Вегасе проведет бой с чемпионом WBC и WBO в первом полусреднем весе Хосе Рамиресом (25-0, 17 КО). Боксеры должны были выяснить сильнейшего еще в феврале, однако из-за пандемии коронавируса бой неоднократно переносился.

Постол в последний раз выходил на ринг 16 месяцев назад, а Рамирес не дрался с июля прошлого года, когда объединил титулы в поединке с Морисом Хукером.

"Знаете, это в новинку для меня, потому что у меня было два или три таких больших перерыва. Я к этому привычен. Говоря о Хосе, я не знаю, как это повлияет на него. Посмотрим", сказал Постол на финальной пресс-конференции.

"Я наверное провел более 100 раундов спаррингов в этом году. Мне казалось, что я никогда не покидал зал – 2020 год пролетел так быстро, понимаете", - ответил Рамирес.

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В статье: Виктор Постол Хосе Рамирес
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