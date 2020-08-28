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Дуэль взглядов Постола и Рамиреса. ВИДЕО
Виктор Постол (31-2, 12 КО) 29 августа в Лас-Вегасе проведет бой с чемпионом WBC и WBO в первом полусреднем весе Хосе Рамиресом (25-0, 17 КО).
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