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Арум сделал прогноз на бой Рамиреса и Постола

Бокс
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Босс Top Rank не особо верит в украинца.

Арум сделал прогноз на бой Рамиреса и Постола
Новина українською

Виктор Постол (31-2, 12 КО) 29 августа в Лас-Вегасе проведет бой с чемпионом WBC и WBO в первом полусреднем весе Хосе Рамиресом (25-0, 17 КО).

"Постол всегда был одним из топ-ребят в первом полусреднем весе. Он крепкий, так что я жду реально хороший бой. Но Хосе на волне. Он становится все лучше и лучше с годами. Но, все равно, это очень состязательный бой", - отметил Боб Арум.

Ожидается, что Рамирес в случае победы над Постолом в 2021 году проведет бой за все титулы в дивизионе с Джошем Тэйлором. Если же украинец перехватит титулы, то промоутеры, вероятней всего, организуют реванш.

Ранее Постол заявил, что его не беспокоит длительный перерыв между боями.

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В статье: Боб Арум Виктор Постол Хосе Рамирес
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Источник:
Vringe.com
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