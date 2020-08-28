Арум сделал прогноз на бой Рамиреса и Постола

Виктор Постол (31-2, 12 КО) 29 августа в Лас-Вегасе проведет бой с чемпионом WBC и WBO в первом полусреднем весе Хосе Рамиресом (25-0, 17 КО).

"Постол всегда был одним из топ-ребят в первом полусреднем весе. Он крепкий, так что я жду реально хороший бой. Но Хосе на волне. Он становится все лучше и лучше с годами. Но, все равно, это очень состязательный бой", - отметил Боб Арум.

Ожидается, что Рамирес в случае победы над Постолом в 2021 году проведет бой за все титулы в дивизионе с Джошем Тэйлором. Если же украинец перехватит титулы, то промоутеры, вероятней всего, организуют реванш.