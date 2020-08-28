Последний шанс для "Ледяного человека". Анонс боя Рамирес – Постол

Прошло почти пять лет с того момента, как Виктор Постол в Калифорнии неожиданно для многих отправил в нокаут грозного аргентинского панчера Лукаса Матиссе и завладел вакантным титулом WBC в полусреднем весе.

Украинец мог пойти по пути наименьшего сопротивления и несколько лет удерживать зеленый пояс в малопривлекательных обязательных защитах против боксеров второго эшелона, но Постол решил не понижать градус и уже в следующем бою выставил свой титул против чемпиона WBO Теренса Кроуфордом, который в 2016 году уже считался одним из лидеров «pound-for-pound». Увы, но разница в классе была очевидной – в пятом раунде «Ice man» после оптимистичного старта дважды побывал в нокдауне и до конца боя больше не сделал ничего, чтобы не проиграть с разгромным счетом на судейских записках. Чемпионская история Постола продлилась всего 294 дня…

Когда Постол спустя 14 месяцев после поражения от Кроуфорда в Киеве чуть не улетел в нокаут в бою с Джамшидбеком Наджмиддиновым, только отчаянные фанаты боксера из Броваров могли поверить в то, что Виктор не только перезагрузит свою карьеру, но и в 36 лет снова получит шанс стать чемпионом мира. А он сделал это – в ночь с субботы на воскресенье Постол на ринге знаменитой арены MGM Grand в Лас-Вегасе попробует еще раз удивить мир бокса в бою с непобежденным чемпионом WBC и WBO в полусреднем весе Хосе Рамиресом.

Постол и Рамирес стали заложниками коронавируса

В 2020 году нет более многострадального боя, чем поединок Постола и Рамиреса. Все то разочарование, через которое прошли оба боксера, помогут прочувствовать несколько дат:

19 августа 2019 года. Всемирный боксерский совет (WBC) обязал Рамиреса начать переговоры об обязательной защите против Постола.

21 ноября 2019 года. Top Rank официально сообщает, что бой за два титула в первом полусреднем весе между Рамиресом и Постолом пройдет 1 февраля в Макао.

5 января 2020 года. Рамирес и Постол прошли обязательное взвешивание за 30 дней до боя. Оба боксера вписались в необходимый лимит – 69,4 и 66,3 кг соответственно.

24 января 2020 года. Top Rank сообщает о переносе боя Рамирес – Постол на неопределенный срок в связи с тогда еще эпидемией коронавируса в Китае.

9 марта 2020 года. Новая информация от Top Rank – Постол и Рамирес выйдут на ринг 9 мая во Фресно (штат Калифорния, США).

31 марта 2020 года. Глава Top Rank Боб Арум снова переносит бой Постола и Рамиреса на неопределенный срок. Коронавирус добрался в США – и теперь это не эпидемия, а пандемия со всеми вытекающими последствиями.

22 июля 2020 года. Top Rank анонсирует, что многострадальный поединок Рамирес – Постол пройдет 29 августа при пустых трибунах в боксерском «пузыре» в Лас-Вегасе.

Постолу и Рамиресу пришлось трижды начинать и приостанавливать свои тренировочные лагери. Окончательную дату боя боксеры узнали только за пять недель до выхода на ринг. Все это не может не отразиться на том, что в субботу мы увидим в ринге.

Постол – аутсайдер. Даже с Кроуфордом его шансы оценивались выше

Постол давно прошел пик своей карьеры, украинца от выхода на пенсию отделяют 2-3 боя – отрицать это глупо. С Рамиресом противоположная история – ему две недели назад исполнилось 28, он на вершине своих физических возможностей, он только что зрелищно разобрал Мориса Хукера и объединил титулы, он грезит громкими боями с Джошем Тэйлором, Теренсом Кроуфордом и даже Василием Ломаченко.

Постол и Рамирес – стилистические антиподы. Виктор с его длинными руками (187 см против 184 у соперника) предпочитает размеренную работу от джеба, его территория – это дальняя дистанция. Американский чемпион склонен к агрессивному боксу на ближней и средней дистанции, у него богатый атакующий арсенал и добротная работа ног. В послужном списке Рамиреса 68% досрочных побед (у Постола лишь 36%), но при этом Хосе не обладает одиночным нокаутирующим ударом. Большинство его досрочных побед – результат методичной комбинационной работы.

В бою с Рамиресом шансы Постола напрямую зависят от того, насколько резво украинец в свои 36 лет будет способен отвечать на скоростные попытки чемпиона преодолеть джеб и прорваться на свою дистанцию. Постолу нужна безупречная физическая готовность – и тут возникают вопросы. В 2018-м в битве с Джошем Тэйлором Виктор откровенно сдал к чемпионским раундам – побывал в нокдауне и неоднократно переходил в режим выживания. Сейчас он стал еще два года старше и перенес непростой тренировочный лагерь с постоянными остановками и возобновлениями процесса подготовки. Как все это отразится на выносливости Постола? Узнаем не раньше субботы.

Примечательно, что букмекеры категорически отказываются верить в камбэк Постола на чемпионский трон. Победу Виктора над Рамиресом различные конторы оцениваются коэффициентами 5-5,15. Это даже больше, чем на украинца давали перед боем с самим Кроуфордом!

Что говорят о бое Постол – Рамирес эксперты?

Стив Ким (обозреватель ESPN): «Я рассчитываю, что бой продлится полную дистанцию. Рамирес в конечном итоге будет двигаться вперед, преодолеет длинный джеб Постола и переиграет его на ближней дистанции. Ключевым моментом для Рамиреса будет поддержка быстрого темпа, чтобы не дать Постолу попасть в свою колею.

Заржавелость может сыграть свою роль – Постолу сейчас 36 лет, а Рамирес находится на пике формы в 28. В то время как Рамирес не дрался с июля прошлого года, Постол не выходил на ринг с апреля 2019-го, когда в 10-раундовом бою решением судей побил Мохаммеда Мимуна. Будет интересно посмотреть, на ком больше скажется длительный простой» (ESPN).

Ник Паркинсон (обозреватель ESPN): «Ставлю на Рамиреса. Постол, бывший чемпион мира WBC, дважды проигрывал элитным противникам (Теренсу Кроуфорду в июле 2016-го и Джошу Тэйлору в июне 2018-го). После всего одного боя за последние 21 месяц не жду, что он окажется достаточно резким, чтобы доставить проблемы Рамиресу.

Коронавирус не позволял Рамиресу выходить на ринг чуть больше года, но он произвел сильное впечатление в своем последнем бою, когда нокаутировал Хукера. Неустанное давление Рамиреса заставит Постола сдаться в середине боя, как это произошло с Хукером» (ESPN).

Реджис Прогрейс (экс-чемпион мира в первом полусреднем весе): «Зависит от того, что осталось в баках у Постола. Вы знаете, что он возрастной боксер. Я действительно думаю, что Рамирес может стать первым, кто нокаутирует Постола. Если у Постола будет вторая молодость, то он может доставить проблемы Рамиресу. Он длинный, долговязый, у него хорошая правая рука. Но если Постол постарел, то Рамирес остановит его. Не думаю, что для него это будет слишком тяжелый бой. Но, как я уже сказал, это зависит от того, что осталось в баках у Постола» (BoxingScene).

Майки Гарсия (экс-чемпион мира в четырех весовых категориях): «Рамирес – объединенный чемпион. Он хочет доказать всем, что способен на большее, чем мы видели, даже несмотря на то, что он уже и так многого добился. Я думаю, что это будет хороший бой для него. Он победит. Нужно только попасть на ринг. Искренне верю, что Хосе – один из сильнейших бойцов в дивизионе» (BoxingScene).

Алина Шатерникова (вице-президент Лиги профессионального бокса Украины): «Постол настолько психологически устойчив, что он смиренно принимал ту ситуацию с переносами боя. Он всегда очень добросовестно подходит к подготовке, поэтому я думаю, что все, что он может продемонстрировать в этом поединке, он это обязательно сделает.

Рамирес – машина, это боксер-агрессор, у него великолепные физические кондиции, он прекрасно двигается, у него прекрасный тайминг, он чувствует дистанцию. Это будет очень тяжелый бой для Постола, но Витя умеет удивлять. В каждый удар нужно вкладываться, чтобы остановить эту мексиканскую машину. Шансы в ринге есть всегда» (YouTube-канал VideoBoxing).

Михаил Завьялов (президент Лиги профессионального бокса Украины): «Бокс есть бокс, шанс есть всегда. Соперник молодой, рвется стать абсолютным чемпионом. Рамирес – боксер сильный, хлесткий, жесткий. Будет сложный бой. Если Виктор выиграет, то перепрыгнет самого себя. Но сделать это будет очень-очень трудно» (YouTube-канал VideoBoxing).

А где смотреть?

Украинские телеканалы не приобрели права на трансляцию боя Постол – Рамирес, а за всеми событиями чемпионского мегафайта можно будет следить на медиасервисе Megogo. Боксеры выйдут на ринг 30 августа не ранее 06:00 по киевскому времени.

В США вечер бокса в Лас-Вегасе, центральным событием которого станет бой Рамиреса и Постола, в прямом эфире покажет телеканал ESPN+.