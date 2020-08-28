Сиренко о бое Постол – Рамирес: В ринге у каждого есть шанс

Виктор Постол (31-2, 12 КО) в ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе проведет бой с чемпионом WBC и WBO в первом полусреднем весе Хосе Рамиресом (25-0, 17 КО).

"Когда Виктор Постол выиграл титул чемпиона мира, то мало кто в него верил, а он сделал сюрприз для всей страны. На данный момент, я думаю, мы все продолжаем верить в него, поддерживать его, ведь в ринге у каждого есть шанс. В ринге только ты и соперник, и все зависит от того, насколько ты хорошо готов.

Виктор Постол у меня ассоциируется с техничным боксером, каким в свое время был и Владимир Кличко. У него очень хорошая передняя рука, у него классный правый прямой. Также ему не зря дали никнейм Iceman, он это оправдывает в ринге. У Постола хорошая скорость рук, он бьющий", - говорит Сиренко.

В Лас-Вегасе Постол попытается стать чемпионом мира спустя пять лет после первой удачной попытки. В 2015 году Виктор стал чемпионом WBC в первом полусреднем весе после досрочной победы над Лукасом Матиссе.