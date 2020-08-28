Постол: У меня хороший шанс победить Рамиреса

Виктор Постол (31-2, 12 КО) в ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе проведет бой с чемпионом WBC и WBO в первом полусреднем весе Хосе Рамиресом (25-0, 17 КО).

"Первый тренировочный сбор был тяжелым, потому что я приехал в США за два месяца до боя, а потом мы отправились в Китай на первую дату боя.

Этот лагерь тоже был очень продолжительным. Я начал готовиться за три месяца до даты боя, но чувствую себя хорошо. Я готов к бою.

Рамирес – хороший боксер. Он великолепный чемпион, но я знаю, что у меня есть хороший шанс выиграть этот бой. Я мотивирован, ведь это бой за два пояса. Я готов", - цитирует Постола Boxing News 24.