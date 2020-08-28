Рамирес: Постол опытный, он попытается помешать мне

Чемпион WBC и WBO в первом полусреднем весе Хосе Рамирес (25-0, 17 КО) 29 августа в Лас-Вегасе проведет защиту титулов против 36-летнего украинца Виктора Постола (31-2, 12 КО).

"После большой победы над Хукером я готов продолжить свой путь и стать абсолютным чемпионом. Я знаю, что Постол попытается помешать этому, он очень опытный боец. Я очень тяжело тренировался для этого боя.

Хочу показать миру, насколько я вырос и повзрослел в статусе объединенного чемпиона. Моя цель – стать абсолютным чемпионом мира.

Мой последний бой был 13 месяцев назад, но мне кажется, что это было вчера, потому что я был в зале целый год и все время думал об этом бое", - цитирует Рамиреса Boxing News 24.