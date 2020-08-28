  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Отец Теофимо Лопеса: Мой сын побьет Ломаченко
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Отец Теофимо Лопеса: Мой сын побьет Ломаченко

Бокс
(1 голосов)

Теофимо-старший уверен в победе сына

Отец Теофимо Лопеса: Мой сын побьет Ломаченко
Новина українською

Отец чемпиона IBF в легком весе Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО) Теофимо Лопес-старший рассказал о сильных сторонах своего сына перед поединком с обладателем титулов WBA, WBO и WBC, украинцем Василием Ломаченко (14-1, 10 КО).

"17 октября команда Ломаченко должна положить на стол две его олимпийские медали и отдать их нам, как только мы победим его. А мы это сделаем.

Мой сын так жестко побьет Ломаченко, что тот вылетит на несколько месяцев. Он будет опустошен из-за того, что с ним случится.

Ломаченко привык побеждать. Он привык обманывать людей с помощью тех вещей, которые делает в ринге. С моим сыном это не пройдет. Теофимо его не уважает.

17 октября весь мир осознает, что я говорю правду. Приходите", – сказал Лопес-старший.

Поединок Ломаченко – Лопес запланирован на 17 октября.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Теофимо Лопес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...