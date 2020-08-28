Отец Теофимо Лопеса: Мой сын побьет Ломаченко

Отец чемпиона IBF в легком весе Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО) Теофимо Лопес-старший рассказал о сильных сторонах своего сына перед поединком с обладателем титулов WBA, WBO и WBC, украинцем Василием Ломаченко (14-1, 10 КО).

"17 октября команда Ломаченко должна положить на стол две его олимпийские медали и отдать их нам, как только мы победим его. А мы это сделаем.

Мой сын так жестко побьет Ломаченко, что тот вылетит на несколько месяцев. Он будет опустошен из-за того, что с ним случится.

Ломаченко привык побеждать. Он привык обманывать людей с помощью тех вещей, которые делает в ринге. С моим сыном это не пройдет. Теофимо его не уважает.

17 октября весь мир осознает, что я говорю правду. Приходите", – сказал Лопес-старший.

Поединок Ломаченко – Лопес запланирован на 17 октября.