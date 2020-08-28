Постол рассказал планы на бой с Рамиресом

Украинский боксер первого полусреднего веса Виктор Постол (31-2, 12 КО) поделился мнением о чемпионе мира по версиям WBC и WBO Хосе Рамиресе (25-0, 17 КО).

"Рамирес – грязный боец. Он держит удар. Пропускает, но все равно идет. Нужно грамотно с ним боксировать, ни в коем случае нельзя останавливаться с ним на ногах, не вязаться с ним. Он вяжет, и тогда устаешь очень сильно. Он – чемпион мира по двум версиям – WBC и WBO, это уже о чем-то говорит", – сказал Постол.

Напомним, что бой Постол – Рамирес пройдет в ночь с 29-го на 30 августа.