Постол и Рамирес взяли вес перед боем

Украинский боксер Виктор Постол (31-2, 12 КО) и американский чемпион мира в полусреднем весе Хосе Рамирес (25-0, 17 КО) уложились в лимит веса на взвешивании перед боем.

Так, под нашим соотечественником весы показали 63,36 кг., в то время как под его будущим соперником 63,41 кг.

Напомним, что бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBO состоится уже этой ночью. Начало поединка - примерно 5:00 по Киеву. Трансляцию вы сможете посмотреть на сайте MEGOGO.