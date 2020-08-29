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Постол и Рамирес взяли вес перед боем

Бокс
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Постол и Рамирес взяли вес перед боем
UA-Футбол
Новина українською

Украинский боксер Виктор Постол (31-2, 12 КО) и американский чемпион мира в полусреднем весе Хосе Рамирес (25-0, 17 КО) уложились в лимит веса на взвешивании перед боем.

Так, под нашим соотечественником весы показали 63,36 кг., в то время как под его будущим соперником 63,41 кг.

Напомним, что бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBO состоится уже этой ночью. Начало поединка - примерно 5:00 по Киеву. Трансляцию вы сможете посмотреть на сайте MEGOGO.

Отметим, что ранее Постол рассказал о своем плане на бой.

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В статье: Виктор Постол Хосе Рамирес
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