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Карл Фроч: Бой Джошуа - Фьюри хотят увидеть все, он должен состояться

Бокс
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Комментарий экс-чемпиона

Карл Фроч: Бой Джошуа - Фьюри хотят увидеть все, он должен состояться
UA-Футбол
Новина українською

Известный британский боксер, бывший чемпион мира Карл Фроч рассказал, что хотел бы увидеть бой между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) и чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри (30-0 -1, 21 КО). Его слова цитирует VRinge.com:

"Думаю, что Фьюри самом деле не верит в то, что Джошуа и его промоутер Эдди Херн хотят этот бой. Но я думаю, что они реально этого хотят. Надеюсь, Джошуа понимает, что если он не согласится на этот бой, то его авторитету наступит конец.

Этот бой хотят увидеть все. Он должен состояться" - сказал Фроч.

Напомним, что ранее Постол и Рамирес взяли вес перед боем.

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В статье: Карл Фроч
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