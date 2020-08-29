Карл Фроч: Бой Джошуа - Фьюри хотят увидеть все, он должен состояться

Известный британский боксер, бывший чемпион мира Карл Фроч рассказал, что хотел бы увидеть бой между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) и чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри (30-0 -1, 21 КО). Его слова цитирует VRinge.com:

"Думаю, что Фьюри самом деле не верит в то, что Джошуа и его промоутер Эдди Херн хотят этот бой. Но я думаю, что они реально этого хотят. Надеюсь, Джошуа понимает, что если он не согласится на этот бой, то его авторитету наступит конец.

Этот бой хотят увидеть все. Он должен состояться" - сказал Фроч.