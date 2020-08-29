Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Энди Руис обратился к Диллиану Уайту: Перестань разыгрывать жертву, братан
Комментарий экс-чемпиона
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, мексиканец Энди Руис (33-2, 22 КО) прокомментировал поведение британца Диллиана Уайта (27-2, 18 КО) после проигрыша от россиянина Александра Поветкина. Его слова цитирует BoxingScene:
"Уайт, перестань разыгрывать жертву, братан. Ты говоришь все, неуважительно относишься к своим оппонентам на взвешивании, публикуешь дураки мемы, и теперь мы должны жалеть тебя, потому что ты получил нокаут?" - сказал он.
Напомним, что ранее Постол и Рамирес
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...