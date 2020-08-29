Энди Руис обратился к Диллиану Уайту: Перестань разыгрывать жертву, братан

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, мексиканец Энди Руис (33-2, 22 КО) прокомментировал поведение британца Диллиана Уайта (27-2, 18 КО) после проигрыша от россиянина Александра Поветкина. Его слова цитирует BoxingScene:

"Уайт, перестань разыгрывать жертву, братан. Ты говоришь все, неуважительно относишься к своим оппонентам на взвешивании, публикуешь дураки мемы, и теперь мы должны жалеть тебя, потому что ты получил нокаут?" - сказал он.