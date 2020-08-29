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Энди Руис обратился к Диллиану Уайту: Перестань разыгрывать жертву, братан

Бокс
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Комментарий экс-чемпиона

Энди Руис обратился к Диллиану Уайту: Перестань разыгрывать жертву, братан
UA-Футбол
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Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, мексиканец Энди Руис (33-2, 22 КО) прокомментировал поведение британца Диллиана Уайта (27-2, 18 КО) после проигрыша от россиянина Александра Поветкина. Его слова цитирует BoxingScene:

"Уайт, перестань разыгрывать жертву, братан. Ты говоришь все, неуважительно относишься к своим оппонентам на взвешивании, публикуешь дураки мемы, и теперь мы должны жалеть тебя, потому что ты получил нокаут?" - сказал он.

Напомним, что ранее Постол и Рамирес прошли церемонию взвешивания перед боем.

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В статье: Диллиан Уайт Энди Руис
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