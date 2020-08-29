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Постол - Рамирес: Где и когда смотреть бой за два чемпионских титула

Бокс
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Анонс боя Постол - Рамирес

Постол - Рамирес: Где и когда смотреть бой за два чемпионских титула
UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 29 на 30 августа состоится бой между украинцем Виктором Постолом (31-2, 12 КО) и чемпионом мира в полусреднем весе, мексиканцем Хосе Рамиресом (25-0, 17 КО). На кону боя стоять чемпионские титулы по версиям WBC и WBO.

Для украинца это с большой вероятностью последний шанс завоевать звание чемпиона мира. Почему? Читайте здесь.

Поединок состоится в Лас-Вегасе (США), а его организаторами выступит промоутерская компания TOP Rank и ее президент Боб Арум.

Прямая видео-трансляция вечера бокса начнется в 03:00, а главный бой с участием нашего соотечественника - не ранее 05:00 по Киеву.

Видео-трансляцию боя Рамирес - Постол вы сможете посмотреть на видео-сервисе MEGOGO. Ссылку на него вы можете найти на нашем сайте ближе к вечеру.

Также, видео-трансляцию проведет телеканал ESPN.

Вашему вниманию комментарий Виктора Постола перед боем.

Вашему вниманию комментарий Хосе Рамиреса перед боем.

Результаты взвешивания перед боем здесь.

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В статье: Виктор Постол Хосе Рамирес
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