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Постол - Рамирес: Где и когда смотреть бой за два чемпионских титула
Анонс боя Постол - Рамирес
В ночь с 29 на 30 августа состоится бой между украинцем Виктором Постолом (31-2, 12 КО) и чемпионом мира в полусреднем весе, мексиканцем Хосе Рамиресом (25-0, 17 КО). На кону боя стоять чемпионские титулы по версиям WBC и WBO.
Для украинца это с большой вероятностью последний шанс завоевать звание чемпиона мира. Почему?
Поединок состоится в Лас-Вегасе (США), а его организаторами выступит промоутерская компания TOP Rank и ее президент Боб Арум.
Прямая видео-трансляция вечера бокса начнется в 03:00, а главный бой с участием нашего соотечественника - не ранее 05:00 по Киеву.
Видео-трансляцию боя Рамирес - Постол вы сможете посмотреть на видео-сервисе MEGOGO. Ссылку на него вы можете найти на нашем сайте ближе к вечеру.
Также, видео-трансляцию проведет телеканал ESPN.
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Результаты взвешивания перед боем