Постол - Рамирес: Где и когда смотреть бой за два чемпионских титула

В ночь с 29 на 30 августа состоится бой между украинцем Виктором Постолом (31-2, 12 КО) и чемпионом мира в полусреднем весе, мексиканцем Хосе Рамиресом (25-0, 17 КО). На кону боя стоять чемпионские титулы по версиям WBC и WBO.

Для украинца это с большой вероятностью последний шанс завоевать звание чемпиона мира. Почему? Читайте здесь .

Поединок состоится в Лас-Вегасе (США), а его организаторами выступит промоутерская компания TOP Rank и ее президент Боб Арум.

Прямая видео-трансляция вечера бокса начнется в 03:00, а главный бой с участием нашего соотечественника - не ранее 05:00 по Киеву.

Видео-трансляцию боя Рамирес - Постол вы сможете посмотреть на видео-сервисе MEGOGO. Ссылку на него вы можете найти на нашем сайте ближе к вечеру.

Также, видео-трансляцию проведет телеканал ESPN.

Вашему вниманию комментарий Виктора Постола перед боем.

Вашему вниманию комментарий Хосе Рамиреса перед боем.