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Смотреть бой Постол - Рамирес, онлайн видео-трансляция чемпионского поединка
Где 29.08.2020 смотреть онлайн бой Рамирес - Постол
Сегодня 30 августа состоится бой за звание чемпиона мира по версиям WBC и WBO в полусреднем весе между действующим обладателем титулов, мексиканцем Хосе Рамиресом (25-0, 17 КО) и украинским претендентом Виктором Постолом (31-2, 12 КО). Боксеры выйдут на ринг не раньше 05:00 по Киеву.
Вашему вниманию прямая видео-трансляция боя Постол - Рамирес:
Почему для украинца это последний шанс завоевать чемпионское звание читайте
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