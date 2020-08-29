Смотреть бой Постол - Рамирес, онлайн видео-трансляция чемпионского поединка

Сегодня 30 августа состоится бой за звание чемпиона мира по версиям WBC и WBO в полусреднем весе между действующим обладателем титулов, мексиканцем Хосе Рамиресом (25-0, 17 КО) и украинским претендентом Виктором Постолом (31-2, 12 КО). Боксеры выйдут на ринг не раньше 05:00 по Киеву.

Комментарий Рамиреса перед поединком

Комментарий Постола перед поединком

Анонс боя Рамирес - Постол

Взвешивание перед боем

Вашему вниманию прямая видео-трансляция боя Постол - Рамирес: