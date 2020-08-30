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Виктор Постол проиграл Хосе Рамиресу и не смог завоевать чемпионские титулы

Бокс
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К сожалению, украинец проиграл свой поединок

Виктор Постол проиграл Хосе Рамиресу и не смог завоевать чемпионские титулы
UA-Футбол
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Украинский боксер Виктор Постол (31-3, 12 КО) проиграл в титульном поединке против мексиканского чемпиона по версиям WBC и WBO Хосе Рамиреса (26-0, 17 КО).

Если говорить об этом бое, то можно охарактеризовать его так - наш соотечественник проиграл cередину поединка.

Постол неплохо начал бой. Держа соперника на джебе, он контролировал ход встречи, у Рамиреса атаки проходили редко. Однако начиная с 5 трёхминутки мексиканец начал перехватывать инициативу. Украинец отходил, и все же частенько пропускал выстрелы соперника. У Виктора заметно страдала защита.

Чемпионские раунды Хосе провел хуже, чем украинец. Наш боксер разумно расположился в ринге, отходя на атаках соперника и удачно контратакуя. Он забрал (как казалось на первый взгляд) 10 и 12 отрезки боя, но "вершители истины" в данном случае, мягко говоря, посчитали не в ту сторону.

Зображення

Судьи подавляющим большинством отдали победу мексиканцу. Один из рефери посчитал ничью, два других - с минимальным перевесом победителем оценили Рамиреса (114-114; 115-113; 116-112).

Счет от UA-Футбол: 115-113 Рамирес.

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В статье: Виктор Постол Хосе Рамирес
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