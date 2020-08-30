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Постол - Рамирес: Записки судей на момент окончания поединка

Бокс
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Украинцу не хватило совсем немного

Постол - Рамирес: Записки судей на момент окончания поединка
UA-Футбол
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Украинский боксер Виктор Постол (31-3, 12 КО) проиграл бой за титулы чемпиона мира в полусреднем весе по версиям WBC и WBO действующему обладателю поясов, мексиканцу Хосе Рамиресу (26-0, 17 КО).

Вашему вниманию записки судей по итогам 12 раундов:

Постол - Рамирес: Записки судей на момент окончания поединка - изображение 1
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В статье: Виктор Постол Хосе Рамирес
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