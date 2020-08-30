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Постол - Рамирес: Записки судей на момент окончания поединка
Украинцу не хватило совсем немного
Украинский боксер Виктор Постол (31-3, 12 КО)
Вашему вниманию записки судей по итогам 12 раундов:
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