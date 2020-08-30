Хосе Рамирес: Думаю, в течение всего боя были небольшие колебания

Чемпион мира в полусреднем весе по версиям WBC и WBO Хосе Рамирес (26-0, 17 КО) поделился впечатлениями от боя против украинца Виктора Постола (31-3, 12 КО). Его слова цитирует FightNews:

"Я поразил себя. Я гораздо сильнее, чем думает большинство ребят. Я просто не должен терять уверенность в себе, должен делать то, что у меня получается лучше всего. Думаю, в течение всего боя были небольшие колебания.

Я давно не был на ринге. В моей личной жизни произошло много всего. Это был такой длинный тренировочный сбор. Я чувствовал себя так, как будто я только что был на спарринге. Думаю, я мог бы упростить бой в свою пользу, но мы живем и учимся. Это был потрясающий опыт. Я просто счастлив, что одержал победу", - сказал он.

Напомним, что Постол проиграл Рамиресу раздельным решением судей.