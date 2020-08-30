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Тарас Шелестюк и Боб Арум: Бой близкий, но победа Рамиреса

Бокс
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Комментарий разных поколений

Тарас Шелестюк и Боб Арум: Бой близкий, но победа Рамиреса
UA-Футбол
Новина українською

Президент промоутерской компании ТОР Rank Боб Арум прокомментировал результат боя Постол-Рамирес. Его слова цитирует FightNews:

"Это был хороший бой, но на обоих повлияло прохождения трех тренировочных сборов и вся ситуация с COVID 19. При этом я думаю, что Рамирес явно выиграл бой", - сказал он.

В то же время украинский полусредневес Тарас Шелестюк в своем Твиттере написал слова поддержки соотечественнику и уважения чемпиону.

"Близкий бой, но победа Рамиреса. Горжусь своим другом Постолом" - написал он.

Напомним, что ранее Хосе Рамирес прокомментировал бой против Постола.

Судейские записки на конец боя вы можете посмотреть здесь.

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В статье: Боб Арум Тарас Шелестюк
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