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Тарас Шелестюк и Боб Арум: Бой близкий, но победа Рамиреса
Комментарий разных поколений
Президент промоутерской компании ТОР Rank Боб Арум прокомментировал результат боя Постол-Рамирес. Его слова цитирует FightNews:
"Это был хороший бой, но на обоих повлияло прохождения трех тренировочных сборов и вся ситуация с COVID 19. При этом я думаю, что Рамирес явно выиграл бой", - сказал он.
В то же время украинский полусредневес Тарас Шелестюк в своем Твиттере написал слова поддержки соотечественнику и уважения чемпиону.
"Близкий бой, но победа Рамиреса. Горжусь своим другом Постолом" - написал он.
Напомним, что ранее Хосе Рамирес
Судейские записки на конец боя вы можете посмотреть