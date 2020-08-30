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Василий Ломаченко отправился в США на подготовку к бою против Лопеса .Фото и видео
Украинец отправляется за океан
Украинский чемпион мира в легком весе по версиям WBC, WBA и WBO Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) отправляется в США, где продолжит подготовку к бою против чемпиона по версии IBF Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО). Об этом сообщает страница lomus в Instagram.
Напомним, что ранее Виктор Постол
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