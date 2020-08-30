Василий Ломаченко отправился в США на подготовку к бою против Лопеса .Фото и видео

Украинский чемпион мира в легком весе по версиям WBC, WBA и WBO Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) отправляется в США, где продолжит подготовку к бою против чемпиона по версии IBF Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО). Об этом сообщает страница lomus в Instagram.

Напомним, что ранее Виктор Постол проиграл бой за титул чемпиона мира.