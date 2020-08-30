  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Василий Ломаченко отправился в США на подготовку к бою против Лопеса .Фото и видео
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Василий Ломаченко отправился в США на подготовку к бою против Лопеса .Фото и видео

Бокс
(1 голосов)

Украинец отправляется за океан

Василий Ломаченко отправился в США на подготовку к бою против Лопеса .Фото и видео
UA-Футбол
Новина українською

Украинский чемпион мира в легком весе по версиям WBC, WBA и WBO Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) отправляется в США, где продолжит подготовку к бою против чемпиона по версии IBF Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО). Об этом сообщает страница lomus в Instagram.

Напомним, что ранее Виктор Постол проиграл бой за титул чемпиона мира.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...