Ричард Комми: Деревянченко был одним из первых, с кем я тренировался, верю, что он станет чемпионом

Экс-чемпион мира в легком весе Ричард Комми (29-3, 26 КО) рассказал о начале своей карьеры в США и помощи от украинского средневеса Сергея Деревянченка (13-2, 10 КО). Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

"Мне нравится вернуться в Нью-Йорк. Так много великих чемпионов из прошлого и настоящего жили или тренировались здесь, и для меня большая честь быть в этом большом городе.

Сергей Деревянченко был одним из первых боксеров, с которыми я тренировался, когда приехал в Нью-Йорк. Не зря его называют "Техник", это здорово тренироваться с такими боксерами, как он. Сергей - великий человек, боксер и друг, ему предстоит масштабный бой, и я верю, он станет чемпионом мира", - написал он.