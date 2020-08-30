Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ричард Комми: Деревянченко был одним из первых, с кем я тренировался, верю, что он станет чемпионом
Приятные слова от экс-чемпиона
Экс-чемпион мира в легком весе Ричард Комми (29-3, 26 КО) рассказал о начале своей карьеры в США и помощи от украинского средневеса Сергея Деревянченка (13-2, 10 КО). Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.
"Мне нравится вернуться в Нью-Йорк. Так много великих чемпионов из прошлого и настоящего жили или тренировались здесь, и для меня большая честь быть в этом большом городе.
Сергей Деревянченко был одним из первых боксеров, с которыми я тренировался, когда приехал в Нью-Йорк. Не зря его называют "Техник", это здорово тренироваться с такими боксерами, как он. Сергей - великий человек, боксер и друг, ему предстоит масштабный бой, и я верю, он станет чемпионом мира", - написал он.
Напомним, что ранее Виктор Постол
Новости по теме
- 07:04 Весь спорт Виктор Постол проиграл Хосе Рамиресу и не смог завоевать чемпионские титулы
- 11:53 Весь спорт Дарья Билодид о автобиографическом фильме: Это было непросто, но результатом я очень довольна
- 10:42 Весь спорт Василий Ломаченко отправился в США на подготовку к бою против Лопеса .Фото и видео