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Ричард Комми: Деревянченко был одним из первых, с кем я тренировался, верю, что он станет чемпионом

Бокс
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Приятные слова от экс-чемпиона

Ричард Комми: Деревянченко был одним из первых, с кем я тренировался, верю, что он станет чемпионом
UA-Футбол
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Экс-чемпион мира в легком весе Ричард Комми (29-3, 26 КО) рассказал о начале своей карьеры в США и помощи от украинского средневеса Сергея Деревянченка (13-2, 10 КО). Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

"Мне нравится вернуться в Нью-Йорк. Так много великих чемпионов из прошлого и настоящего жили или тренировались здесь, и для меня большая честь быть в этом большом городе.

Сергей Деревянченко был одним из первых боксеров, с которыми я тренировался, когда приехал в Нью-Йорк. Не зря его называют "Техник", это здорово тренироваться с такими боксерами, как он. Сергей - великий человек, боксер и друг, ему предстоит масштабный бой, и я верю, он станет чемпионом мира", - написал он.

Ричард Комми: Деревянченко был одним из первых, с кем я тренировался, верю, что он станет чемпионом - изображение 1

Напомним, что ранее Виктор Постол проиграл бой за титул чемпиона мира.

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В статье: Ричард Комми
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