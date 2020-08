Проиграл, но не разочаровал. Постолу еще рано уходить из бокса

Минувшей ночью 36-летний украинец в Лас-Вегасе организовал сложнейший тест в карьере для объединенного чемпиона WBC и WBO в весовой категории до 63,5 кг Хосе Рамиреса. Увы, с неудачным концом – решением большинства судей титулы остались в руках Рамиреса, а Постол потерпел третье поражение в карьере, но снова не позволил себя нокаутировать.

Постол был хорош, но не сделал достаточно, чтобы стать чемпионом

С первого раунда в ринге происходило то, о чем перед боем говорили все эксперты. Постол за счет джеба и отличной работы ног удерживал Рамиреса на дальней дистанции, а чемпион активно прессинговал в надежде лишить украинца пространства и завлечь его в обмен ударами у канатов.

План Фредди Роуча неплохо работал вплоть до середины боя, пока Постол не начал замедляться на ногах. В седьмом раунде стало тревожно – у Рамиреса прошел размашистый левый хук, однако Постол грамотно сбил темп и не дал чемпиону развить локальный успех.

Впрочем, вскоре оказалось, что в баках Рамиреса нет лишнего топлива для повышения темпа, а в чемпионских раундах Постол, несмотря на разницу в 8 лет, собрал остатки своей функциональной подготовки и ни разу не позволил сопернику даже задуматься о досрочной победе.

Будем откровенны – Постол неплохо справился с нейтрализацией атакующих скиллов Рамиреса, но бокса вторым номером с дальней дистанции с минимальным обострением было явно недостаточно, чтобы в логове чемпиона заслужить победу на судейских записках. Больше инициативы, больше атак, больше давления – всего этого от Виктора мы так и не увидели.

У Постола не должно быть претензий к судьям

Два года назад Виктор Постол столкнулся с домашним судейском в бою с Джошем Тэйлором. Да, безусловно, он проиграл, но не с разгромным счетом на картах. Нечто подобное можно было ожидать и сегодня, но в Top Rank не стали откровенно тянуть Рамиреса за уши. Неужели Боб Арум не верил в полную дистанцию?

Более того, если бы бой Постола и Рамиреса был 10-раундовым, то именно Виктор покинул бы ринг с двумя поясами, ведь перед чемпионскими трехминутками он вел в счете у двух из трех судей (86:85, 86:85, 85:86).

К сожалению, все чемпионские раунды на записках Тима Чэтхема и Стива Вайсфельда ушли в пользу Рамиреса, хотя по статистике у чемпиона было преимущество только в 11-м раунде. И все же назвать судейское решение ограблением язык не поворачивается – это был конкурентный бой, в котором претендент удивил всех, но с пассивно-защитным боксом титулы у непобежденных чемпионов не отбираются. Таковы неписанные законы бокса – и Постол прекрасно знал об этом, когда выходил на ринг.

Эксперты считают, что Постол не проиграл. Но и не выиграл

Портал BoxingScene во время боя традиционно вел альтернативный подсчет судейских записок. Вердикт уважаемого в мире бокса издания совпал с официальным счетом Дэйва Моретти (114:114). Показательно, что у BoxingScenе Постол выиграл 3 из 4 финальных раундов, а Рамиресу эксперты сайта отдали середину боя.

Один из главных инсайдеров бокса в США Майк Коппинджер в своих подсчетах также солидарен с Моретти. В любом случае при таком раскладе титулы остаются в руках Рамиреса.

I have it a draw, 114-114. That or 115-113 either way seem like reasonable scores. How did you all score it? #ramirezpostol