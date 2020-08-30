Проиграл, но не разочаровал. Постолу еще рано уходить из бокса

Минувшей ночью 36-летний украинец в Лас-Вегасе организовал сложнейший тест в карьере для объединенного чемпиона WBC и WBO в весовой категории до 63,5 кг Хосе Рамиреса. Увы, с неудачным концом – решением большинства судей титулы остались в руках Рамиреса, а Постол потерпел третье поражение в карьере, но снова не позволил себя нокаутировать.

Постол был хорош, но не сделал достаточно, чтобы стать чемпионом

С первого раунда в ринге происходило то, о чем перед боем говорили все эксперты. Постол за счет джеба и отличной работы ног удерживал Рамиреса на дальней дистанции, а чемпион активно прессинговал в надежде лишить украинца пространства и завлечь его в обмен ударами у канатов.

План Фредди Роуча неплохо работал вплоть до середины боя, пока Постол не начал замедляться на ногах. В седьмом раунде стало тревожно – у Рамиреса прошел размашистый левый хук, однако Постол грамотно сбил темп и не дал чемпиону развить локальный успех.

R7 power surge from the champ ⚡️#RamirezPostol | Live on ESPN+ pic.twitter.com/LpGSk5mivE — Top Rank Boxing (@trboxing) August 30, 2020

Впрочем, вскоре оказалось, что в баках Рамиреса нет лишнего топлива для повышения темпа, а в чемпионских раундах Постол, несмотря на разницу в 8 лет, собрал остатки своей функциональной подготовки и ни разу не позволил сопернику даже задуматься о досрочной победе.

Будем откровенны – Постол неплохо справился с нейтрализацией атакующих скиллов Рамиреса, но бокса вторым номером с дальней дистанции с минимальным обострением было явно недостаточно, чтобы в логове чемпиона заслужить победу на судейских записках. Больше инициативы, больше атак, больше давления – всего этого от Виктора мы так и не увидели.

У Постола не должно быть претензий к судьям

Два года назад Виктор Постол столкнулся с домашним судейском в бою с Джошем Тэйлором. Да, безусловно, он проиграл, но не с разгромным счетом на картах. Нечто подобное можно было ожидать и сегодня, но в Top Rank не стали откровенно тянуть Рамиреса за уши. Неужели Боб Арум не верил в полную дистанцию?

Более того, если бы бой Постола и Рамиреса был 10-раундовым, то именно Виктор покинул бы ринг с двумя поясами, ведь перед чемпионскими трехминутками он вел в счете у двух из трех судей (86:85, 86:85, 85:86).

К сожалению, все чемпионские раунды на записках Тима Чэтхема и Стива Вайсфельда ушли в пользу Рамиреса, хотя по статистике у чемпиона было преимущество только в 11-м раунде. И все же назвать судейское решение ограблением язык не поворачивается – это был конкурентный бой, в котором претендент удивил всех, но с пассивно-защитным боксом титулы у непобежденных чемпионов не отбираются. Таковы неписанные законы бокса – и Постол прекрасно знал об этом, когда выходил на ринг.

Эксперты считают, что Постол не проиграл. Но и не выиграл

Портал BoxingScene во время боя традиционно вел альтернативный подсчет судейских записок. Вердикт уважаемого в мире бокса издания совпал с официальным счетом Дэйва Моретти (114:114). Показательно, что у BoxingScenе Постол выиграл 3 из 4 финальных раундов, а Рамиресу эксперты сайта отдали середину боя.

Один из главных инсайдеров бокса в США Майк Коппинджер в своих подсчетах также солидарен с Моретти. В любом случае при таком раскладе титулы остаются в руках Рамиреса.

I have it a draw, 114-114. That or 115-113 either way seem like reasonable scores. How did you all score it? #ramirezpostol — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) August 30, 2020

Чем руководствовали судьи за рингом при формировании итогов боя, объясняет эксперт ESPN Стив Ким:

«Что ж, карты Дэйва Моретти (114:114) и Тима Чэтхема (115:113) имеют место быть. Карточка Стива Вайсфельда (116:112) – мимо цели.

Это был близкий бой. Это ни в коем случае не было захватывающим или чрезмерно увлекательным зрелищем, но в бою Рамиреса и Постола было много напряжения, учитывая то, что стояло на кону.

Можно утверждать, что каждый выиграл по крайней мере по пять раундов, потому что многие раунды были близкими. Постол хорошо боксировал и двигался, контролировал темп, в то время как Рамирес оказывал последовательное, пусть и не всегда эффективное, давление. И он наносил более жесткие удары, чем Постол. В данном случае судьи дали небольшое преимущество агрессии Рамиреса.

Судейские решение – это субъективное искусство. То, что произошло в субботу внутри «пузыря» Top Rank не было ограблением. Это был не лучший бой Рамиреса, но он выиграл».

Постолу рано уходить на пенсию. Он заслужил еще один громкий бой

Виктор Постол в 36 лет сделал то, на что летом прошлого года оказался не способен тогда еще 30-летний чемпион WBO Морис Хукер – украинец за счет грамотного плана на бой погасил агрессию Хосе Рамиреса и показал всему миру, что он все еще входит в элиту первого полусреднего дивизиона.

После столь конкурентного боя с объединенным чемпионом у Постола не должно возникнуть проблем с получением финансово выгодного предложения на бой с одним из околотопов весовой категории.

Реджис Прогрейс, Морис Хукер и Хосе Сапеда – три самых логичных варианта. Первый также как и Постол по судейским запискам проигрывал чемпиону WBA и IBF Джошу Тэйлору, Хукер в прошлом году улетел в нокаут после встречи с Хосе Рамиресом, а Сапеда проиграл американцу спорным решением судей.

А ведь есть еще интересный белорус Иван Баранчик, проспект из Австралии Лиам Паро, а если у Постола вновь есть желание отбоксировать перед британской публикой, то вариант с непобежденным Джеком Каттераллом выглядит весьма заманчиво.

Главное, чтобы у Виктора Постола была мотивация к продолжению карьеры. И есть ощущение, что после очень достойного боя с Хосе Рамиресом этой мотивации стало только больше. Зачем заканчивать карьеру, если ты все еще способен боксировать на одном уровне с чемпионом мира?