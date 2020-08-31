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Ломаченко прибыл в США для подготовки к бою с Лопесом

Бокс
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Василий начинает основной тренировочный лагерь.

Ломаченко прибыл в США для подготовки к бою с Лопесом
Новина українською

Чемпион WBA, WBO и WBC в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) 17 октября в Лас-Вегасе проведет бой с Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО), которому принадлежит пояс IBF.

На своей странице в Instagram Ломаченко опубликовал фото с менеджером Эгисом Климасом на фоне аэропорта в Лос-Анджелесе.

"Я вернулся", - написал двукратный олимпийский чемпион.

I am back

Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy)

Ранее UA-Футбол сообщал, что экс-чемпион мира назвал Ломаченко "угасающей звездой".

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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