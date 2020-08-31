Ломаченко прибыл в США для подготовки к бою с Лопесом

Чемпион WBA, WBO и WBC в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) 17 октября в Лас-Вегасе проведет бой с Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО), которому принадлежит пояс IBF.

На своей странице в Instagram Ломаченко опубликовал фото с менеджером Эгисом Климасом на фоне аэропорта в Лос-Анджелесе.

"Я вернулся", - написал двукратный олимпийский чемпион.