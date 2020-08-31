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Ломаченко прибыл в США для подготовки к бою с Лопесом
Василий начинает основной тренировочный лагерь.
Чемпион WBA, WBO и WBC в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) 17 октября в Лас-Вегасе проведет бой с Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО), которому принадлежит пояс IBF.
На своей странице в Instagram Ломаченко опубликовал фото с менеджером Эгисом Климасом на фоне аэропорта в Лос-Анджелесе.
"Я вернулся", - написал двукратный олимпийский чемпион.
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