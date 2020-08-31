Фьюри бросил вызов чемпиону WWE

Чемпион WBC в супертяжелом весе до конца года должен дать реванш Деонтею Уайлдеру, но Фьюри неожиданно заговорил о бое с Дрю Маккинтайром, которому принадлежит титул WWE – крупнейшей в мире организации профессионального реслинга.

"У меня просто чешутся кулаки. Хочу драться, хочу соревноваться. Я тренировался без остановок. Понятное дело, что я готов. Готов драться по каким-угодно правилам.

Если Уайлдер там что-то тупит и не хочет выходить на реванш, то кто знает, где я проведу следующий бой. Не исключено, что подерусь с Маккинтайром за титул WWE. Тем более, что он и так уже бросил мне вызов. Так что он вполне может получить следующим то, что просил", - сказал Фьюри.

В прошлом году Тайсон Фьюри выступил на шоу WWE в Саудовской Аравии – британец дебютировал в реслинге досрочной победой над Броном Строуменом.