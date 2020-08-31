Энтони Джошуа нацелен на титул Тайсона Фьюри

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO британец Энтони Джошуа рассказал об ожиданиях от поединка с соотечественником Тайсоном Фьюри, обладателем пояса WBC. Напомним, ранее Джошуа и Фьюри договорились о проведении двух боёв: первый поединок станет объединительным, а во втором проигравший получит право на реванш.

"Скоро станет известна точная дата моего возвращения. Планирую драться в декабре. Я хочу заполучить титул Тайсона Фьюри. Не могу дождаться этого. Это то, ради чего я живу, это моя страсть. Это моё призвание", — приводит слова Джошуа BoxingScene.

На счету Фьюри 30 побед (в том числе 21 нокаутом) и одна ничья в профессиональном боксе. У Джошуа 23 победы (в том числе 21 нокаутом) и одно поражение.