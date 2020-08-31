Фьюри: На месте Уайта мог оказаться каждый

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) сообщил, что не собирается насмехаться над Диллианом Уайтом (27-2, 18 КО) по поводу его поражения Александру Поветкину (36-2-1, 25 КО). Об этом он рассказал каналу IFL TV.

"Я не говорю о бойцах ничего плохого, когда они проигрывают. Это супертяжелый вес. Это все, что я могу сказать. Подобное могло произойти с каждым. На месте Уайта мог оказаться я или любой другой супертяж. Кто угодно может упасть без сознания. Хорошо, что Уайт поднялся и вернулся к семье и детям.

За последние несколько недель я много слышал о том, что если не проведу обязательную защиту, то Уайт подерется за вакантный титул. Но никто не общался со мной по этому поводу. С какой стати я буду освобождать титул ради боя с Джошуа, который еще даже не организован? Как говорится, цыплят считают по осени. В боксе тебе ничего не гарантировано".

Уайт был нокаутирован Поветкиным в пятом раунде.