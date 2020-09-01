Деревянченко: Обязательно нокаутирую Чарло, если появится шанс

26 сентября на арене казино Mohegan Sun (штат Коннектикут) Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) проведет бой с чемпионом WBC в среднем весе Жермаллом Чарло (30-0, 22 КО).

"С нетерпением жду боя. Думаю, получится такой же яркий бой, как и с Головкиным. Мое преимущество в том, что у меня есть опыт поединков против бойцов типа Головкина и Джейкобса. И теперь я не сомневаюсь, что могу выступать на самом высоком уровне.

Мое преимущество — в моей уверенности в себе и своих способностях. Да, мы действительно оба считаем, что являемся лучшими бойцами в мире. И да, я считаю, что я лучше Жермалла. Здорово, что у нас будет возможность выяснить это в ринге

Я полагаюсь на свой опыт. И не исключаю, что именно за счет него одержу победу. Нет, я не утверждаю, что Чарло будет нечего мне противопоставить. Мы выйдем в ринг и там все выясним. Моя задача — придерживаться плана на бой. А он у нас уже готов. Буду делать все то, что должен делать. Если появится шанс его нокаутировать, – обязательно сделаю. Если придется пройти все 12 раундов, – сделаю все, чтобы на этот раз убедить судей в том, что я честно и без вопросов победил", - сказал Деревянченко во время виртуальной пресс-конференции.

Сергей Деревянченко может с третьей попытки стать чемпионом мира в среднем весе. Прежде украинец в равных боях за вакантный пояс IBF в среднем весе решением судей проигрывал Дэниелу Джейкобсу и Геннадию Головкину.