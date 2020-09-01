  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Джошуа и Фьюри могут провести бой без титулов
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джошуа и Фьюри могут провести бой без титулов

Бокс
(1 голосов)

Промоутер не исключил такой сценарий.

Джошуа и Фьюри могут провести бой без титулов
Новина українською

Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) и Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) на 2021 год предварительно согласовали бой за все титулы в супертяжелом весе, но организацию поединка осложняют обязанности Джошуа перед IBF и WBO.

"Проблемой на пути объединительного боя Джошуа-Фьюри может стать Усик. Точно так же, как проблема Фьюри – это Поветкин или Уайт. Думаю, сейчас Джошуа предпочел бы, чтобы эту проблему решил Дерек Чисора. Он бы предпочел, чтобы Чисора хорошенько проверил крепость бороды Усика и устранил эту проблему.

Понятное дело, что болельщики прежде всего сфокусированы на поединке за звание абсолютного чемпиона мира. Точно так же настроен и Джошуа. Я уже говорил ранее об этом. Энтони интересует сам титул WBC, а не Фьюри, Уайлдер или же Уайт

Знаю, что в WBO сразу же захотят сделать победителю боя Джошуа-Пулев поединок с обязательным претендентом Усиком. А по линии WBC и вовсе еще недавно чемпионом был не Фьюри, а Уайлдер. То есть все время идут какие-то перестановки, движения. Не исключаю, что Джошуа и Фьюри и вовсе подерутся без титулов. Что на кону будет негласный титул лучшего бойца дивизиона", - сказал Хирн.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Vringe.com
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...