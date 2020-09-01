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Усик готов провести бой с любым титулованным соперником

Бокс
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Украинец надеется на бой с Джошуа

Усик готов провести бой с любым титулованным соперником
Новина українською

Экс-чемпион мира в крузервейте, который ныне выступает в супертяжелом дивизионе, Александр Усик (17-0, 13 КО) заявил, что намерен выходить в ринг с любым чемпионом мира этой весовой категории.

Цитирует украинца Sky Sports.

"Джошуа или Фьюри? С любым, у кого есть пояс чемпиона мира, и который готов драться с абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. Мы держим Джошуа в уме, но в боксе все может случиться".

Напомним, свой следующий поединок Усик должен провести против британца Дерека Чисоры 31 октября.

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В статье: Александр Усик
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Источник:
XSport.ua
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