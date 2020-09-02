Промоутер: Дюбуа победит Усика

Влиятельный британский промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что его подопечный Дэниел Дюбуа (15-0, 14 КО) готов встретиться с Александром Усиком (17-0, 13 КО) в бою за вакантный пояс WBO, если Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) откажется от титула.

"Дэниел намного крупнее Усика, но у того потрясающий опыт. Он весьма умелый боец, у которого уже был бой в супертяжелом весе. Но, думаю, Усику будет непросто совладать с Дюбуа, с молодостью и мощью последнего. Думаю, Дэниел его победит", - сказал Уоррен.

Дюбуа 24 октября проведет бой с Джо Джойсом (11-0, 10 КО). У Усика на 31 октября запланирован поединок с Дереком Чисорой (32-9, 23 КО).