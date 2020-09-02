Бой Усика с Чисорой могут вновь перенести

Александр Усик (17-0, 13 КО) и Дерек Чисора (32-9, 23 КО) по последним данным должны выйти на ринг 31 октября, но из-за ситуации с коронавирусом бой вновь могут отложить на неопределенный срок.

"Дата боя Усика с Чисорой – 31 октября, но с этим поединком у нас есть большая проблема. Дело в том, что мы планировали его, исходя из заполненной O2 Arena. Если мы не устроим солд-аут, то потеряем несколько миллионов долларов.

Бойцам нужно либо соглашаться на уменьшенный гонорар, либо ждать. Сейчас мы обсуждает этот вопрос с Усиком и менеджером Чисоры Дэвидом Хэем.

Захотят ли они подождать, пока все вернется в норму, или пойдут на небольшой риск с показателями pay-per-view и выступят 31 октября? Я думаю, на этой неделе мы решим, состоится ли поединок в указанный день", - говорит промоутер Эдди Хирн.