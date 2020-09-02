Уайт готов драться с Поветкиным в России

Диллиан Уайт (27-2, 18 КО) в августе нокаутом проиграл Александру Поветкину (36-2-1, 25 КО) и расстался с титулом «временного» чемпиона WBC. До конца года боксеры должны провести реванш.

"Я серьезно отношусь к этому бою. Я хочу его прямо сейчас. Я начал тренироваться сегодня. Мне не нужно ничего менять, я выигрывал тот бой.

В контракте не прописано, что реванш должен пройти в России, но если мне предложат миллионы, то я поеду туда. Бой должен состояться в Великобритании.

Поветкин разбил сердца некоторых болельщиков в день боя. Настало мое время отплатить ему той же монетой", - цитирует Уайта Boxing News 24.