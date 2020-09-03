Альварес может не вернуться на ринг в 2020 году

Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО) из-за разногласий со стриминговым сервисом DAZN может не получить бой в 2020 году, сообщает инсайдер The Athletic Майк Коппинджер.

Боссы DAZN отказываются платить Альваресу положенные по контракту 35 миллионов долларов, поскольку считают, что промоутеры Канело в этом году не смогли организовать для него большой бой. Соответствующий пункт прописан в контракте мексиканца с DAZN.

Если стороны в ближайшие дни все же найдут общий язык, то Альварес вернется на ринг 14 ноября, а его соперником станет Билли Джо Сондерс или Каллум Смит.

Сауль Альварес в последнем бою осенью прошлого года нокаутировал Сергея Ковалева и стал чемпионом WBO в полутяжелом весе.