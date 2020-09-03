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Альварес может не вернуться на ринг в 2020 году

Бокс
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У Канело проблемы.

Альварес может не вернуться на ринг в 2020 году
Новина українською

Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО) из-за разногласий со стриминговым сервисом DAZN может не получить бой в 2020 году, сообщает инсайдер The Athletic Майк Коппинджер.

Боссы DAZN отказываются платить Альваресу положенные по контракту 35 миллионов долларов, поскольку считают, что промоутеры Канело в этом году не смогли организовать для него большой бой. Соответствующий пункт прописан в контракте мексиканца с DAZN.

Если стороны в ближайшие дни все же найдут общий язык, то Альварес вернется на ринг 14 ноября, а его соперником станет Билли Джо Сондерс или Каллум Смит.

Сауль Альварес в последнем бою осенью прошлого года нокаутировал Сергея Ковалева и стал чемпионом WBO в полутяжелом весе.

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В статье: Бокс Сауль Альварес
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