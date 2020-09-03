Джошуа и Пулев могут провести бой 12 декабря

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал, что его клиент, чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжёлом весе Энтони Джошуа проведёт следующий поединок 12 декабря. Его соперником должен стать Кубрат Пулев.

"Мы работаем над датой 12 декабря. Эта встреча должна пройти на арене O2 в Лондоне", — приводит слова Хирна Boxingnews24.

Напомним, что встреча Энтони Джошуа и Кубрата Пулева откладывалась уже дважды. Один раз проведению боя помешала травма спортсмена из Болгарии, в 2020 году поединок сорвался из-за пандемии коронавируса. Пулев является официальным претендентом на пояс чемпиона мира по версии IBF.

Напомним, что Джошуа последний раз боксировал в декабре 2019 года, когда победил Энди Руиса и вернул себе звание чемпиона мира.