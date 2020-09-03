  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Джошуа и Пулев могут провести бой 12 декабря
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джошуа и Пулев могут провести бой 12 декабря

Бокс
(1 голосов)

Главное, чтобы коронавирус не испортил планов

Джошуа и Пулев могут провести бой 12 декабря
Новина українською

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал, что его клиент, чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжёлом весе Энтони Джошуа проведёт следующий поединок 12 декабря. Его соперником должен стать Кубрат Пулев.

"Мы работаем над датой 12 декабря. Эта встреча должна пройти на арене O2 в Лондоне", — приводит слова Хирна Boxingnews24.

Напомним, что встреча Энтони Джошуа и Кубрата Пулева откладывалась уже дважды. Один раз проведению боя помешала травма спортсмена из Болгарии, в 2020 году поединок сорвался из-за пандемии коронавируса. Пулев является официальным претендентом на пояс чемпиона мира по версии IBF.

Напомним, что Джошуа последний раз боксировал в декабре 2019 года, когда победил Энди Руиса и вернул себе звание чемпиона мира.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Энтони Джошуа Кубрат Пулев
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...