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Джошуа и Пулев могут провести бой 12 декабря
Главное, чтобы коронавирус не испортил планов
Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал, что его клиент, чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжёлом весе Энтони Джошуа проведёт следующий поединок 12 декабря. Его соперником должен стать Кубрат Пулев.
"Мы работаем над датой 12 декабря. Эта встреча должна пройти на арене O2 в Лондоне", — приводит слова Хирна Boxingnews24.
Напомним, что встреча Энтони Джошуа и Кубрата Пулева откладывалась уже дважды. Один раз проведению боя помешала травма спортсмена из Болгарии, в 2020 году поединок сорвался из-за пандемии коронавируса. Пулев является официальным претендентом на пояс чемпиона мира по версии IBF.
Напомним, что Джошуа последний раз боксировал в декабре 2019 года, когда победил Энди Руиса и вернул себе звание чемпиона мира.