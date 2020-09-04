Чисора с дерзким взглядом обратился к Усику

Александр Усик (17-0, 13 КО) и Дерек Чисора (32-9, 23 КО) должны провести бой 31 октября, однако из-за ситуации с коронавирусом дата поединка все еще официально не подтверждена.

На своей странице в Instagram Чисора задал Усику всего один вопрос.

«Усик, ты готов к октябрю?», - написал бывший соперник Виталия Кличко.

Ожидается, что победитель боя Усик – Чисора в 2021 году встретится на ринге с Энтони Джошуа.