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Чисора с дерзким взглядом обратился к Усику
Британец заручился поддержкой своего менеджера Дэвида Хэя.
Александр Усик (17-0, 13 КО) и Дерек Чисора (32-9, 23 КО) должны провести бой 31 октября, однако из-за ситуации с коронавирусом дата поединка все еще официально не подтверждена.
На своей странице в Instagram Чисора задал Усику всего один вопрос.
«Усик, ты готов к октябрю?», - написал бывший соперник Виталия Кличко.
Ожидается, что победитель боя Усик – Чисора в 2021 году встретится на ринге с Энтони Джошуа.
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