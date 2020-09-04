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Таким Кличко вы еще не видели. Владимир стал моделью и вышел на подиум

Бокс
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Легендарный боксер отлично справился с непривычным амплуа.

Таким Кличко вы еще не видели. Владимир стал моделью и вышел на подиум
Новина українською

Бывший гегемон супертяжелого веса в рамках Ukrainian Fashion Week презентовал форму Муниципальной охраны Киева.

Появление Кличко-младшего в брутальном образе вызвало в зале бурный всплеск эмоций.

Что интересно, на мероприятии присутствовал и Виталий Кличко. Именно по инициативе мэра Киева работники коммунальных служб столицы Украины вскоре получат новую форму.

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В статье: Владимир Кличко
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