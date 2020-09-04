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Таким Кличко вы еще не видели. Владимир стал моделью и вышел на подиум
Легендарный боксер отлично справился с непривычным амплуа.
Бывший гегемон супертяжелого веса в рамках Ukrainian Fashion Week презентовал форму Муниципальной охраны Киева.
Появление Кличко-младшего в брутальном образе вызвало в зале бурный всплеск эмоций.
Что интересно, на мероприятии присутствовал и Виталий Кличко. Именно по инициативе мэра Киева работники коммунальных служб столицы Украины вскоре получат новую форму.
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