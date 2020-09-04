Тренер Деревянченко: Жду зрелищного противостояния с Чарло

Как известно, бой между Сергеем Деревянченко (13-2, 10 КО) и чемпионом WBC в среднем весе Жермаллом Чарло (30-0, 22 КО) состоится 26 сентября на арене казино Mohegan Sun (штат Коннектикут).

"Я с нетерпением жду зрелища, этого противостояния. Конечно, парням заплатят за то, что они сделают, но это также бизнес-развлечения. Они должны развлечь публику, и я знаю, что они сделают это.

Вы слышали от Жермалла и Сергея, что они готовы поставить все на кон, показать миру, что они из себя представляют. Это будет фантастическая ночь. Мне это нравится. Эти парни молоды и голодны. В ринге будет Лев и Техник, что вы еще можете просить?

Парни выйдут в ринг и попытаются показать все самое лучшее для победы, попытаются сотворить нокаут", - отметил Розье.