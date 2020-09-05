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Василий Ломаченко начал американские спарринги к бою против Лопеса. Фото
Украинец готовится
Украинский чемпион мира в легком весе по версиям WBC, WBA и WBA Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) начал спарринги в США. Соответствующие фото на своей официальной странице в Instagram разместил его промоутер Эгис Климас.
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Напомним, что бой Ломаченко - Лопес запланирован на 17 октября.
Отметим, что ранее Амир Хан
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