Эдди Херн о бое Усик - Чисора: У нас осталось всего несколько дней, чтобы устроить поединок

Глава промоутерской компании MatchroomBoxing Эдди Херн рассказал о подробностях организации своих шоу на конец этого года. Его слова цитирует You-Tube канал организации:

"Мы надеемся, что в конце сентября состоятся пробные ивенты, а в октябре зрители вернутся на арены. Есть хорошие шансы, что Джошуа соберет солидное количество болельщиков на арене O2. Мы планируем устроить его поединок 12 декабря. Мы практически договорились об этой дате с командой Пулева. Надеюсь, что мы мощно закроем этот год.

Что касается боя Усик - Чисора, мы все еще пытаемся провести его 31 октября. У нас осталось всего несколько дней, чтобы организовать этот поединок.

Но какие классные три ивента мы можем устроить, если до конца года проведем бои Усик - Чисора, Уайт - Поветкин 2 и Джошуа - Пулев" - сказал он.