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Эдди Херн о бое Фьюри - Джошуа: Мы с Арумом готовы договориться о поединке прямо сейчас
Комментарий специалиста
Британский промоутер Эдди Херн рассказал о намерениях подписать контракт на бой Джошуа - Фьюри. Его слова цитирует пресс-служба MatchroomBoxing.
"Я разговаривал с Арумом. У нас были серьезные переговоры по поводу этого поединка всю неделю. На самом деле, мы с Арумом готовы двигаться дальше и договориться о поединке прямо сейчас.
Я не знаю, будет ли он драться с Уайлдером. Думаю, Фьюри выступит в WWE в этом году" - сказал он.
Напомним, что ранее Херн
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