Эдди Херн о бое Фьюри - Джошуа: Мы с Арумом готовы договориться о поединке прямо сейчас

Британский промоутер Эдди Херн рассказал о намерениях подписать контракт на бой Джошуа - Фьюри. Его слова цитирует пресс-служба MatchroomBoxing.

"Я разговаривал с Арумом. У нас были серьезные переговоры по поводу этого поединка всю неделю. На самом деле, мы с Арумом готовы двигаться дальше и договориться о поединке прямо сейчас.

Я не знаю, будет ли он драться с Уайлдером. Думаю, Фьюри выступит в WWE в этом году" - сказал он.