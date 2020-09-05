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Эдди Херн о бое Фьюри - Джошуа: Мы с Арумом готовы договориться о поединке прямо сейчас

Бокс
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Эдди Херн о бое Фьюри - Джошуа: Мы с Арумом готовы договориться о поединке прямо сейчас
UA-Футбол
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Британский промоутер Эдди Херн рассказал о намерениях подписать контракт на бой Джошуа - Фьюри. Его слова цитирует пресс-служба MatchroomBoxing.

"Я разговаривал с Арумом. У нас были серьезные переговоры по поводу этого поединка всю неделю. На самом деле, мы с Арумом готовы двигаться дальше и договориться о поединке прямо сейчас.

Я не знаю, будет ли он драться с Уайлдером. Думаю, Фьюри выступит в WWE в этом году" - сказал он.

Напомним, что ранее Херн сообщал подробности боя Усик - Чисора.

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Боб Арум Эдди Херн
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