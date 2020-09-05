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Александр Красюк: В ближайшее время мы сделаем официальное заявление, планируем шоу в начале октября
Комментарий специалиста
Украинский промоутер Александр Красюк рассказал о намерении уже в начале октября организовать боксерский вечер компании К2. Его слова цитирует luckypunchnet:
"В ближайшее время мы сделаем официальное заявление. Мы планируем шоу в начале октября.
Вся индустрия в мире сложилась. Механизм, который работал, деньги, которые были, боксеры, телеканалы, билеты - в один момент все прекратило работать.
Сначала это было неощутимо. Первый месяц карантина, второй, третий ... уже все почувствовали голод. И финансовый и эмоциональный. Нужно было что-то делать и некоторые промоутеры начали проводить шоу без зрителей" - сказал он.
Напомним, что ранее Эдди Херн рассказывал о подробностях организации поединка
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