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Хорошая команда: Деревянченко вместе с Комми и другими боксерами проводит тренировки. Фото

Бокс
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Украинец готовится стать чемпионом

Хорошая команда: Деревянченко вместе с Комми и другими боксерами проводит тренировки. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Украинский средневес Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) продолжает подготовку к чемпионскому бою против обладателя титула WBC Джармелло Чарло. Украинец тренируется в компании экс-чемпиона мира в легком весе Ричарда Комми (29-3, 26 КО). Соответствующее фото ганец выложил на своей официальной странице в Твиттер:

"Тренировки с моими хорошими друзьями - Сергеем Деревянченко, Пабло и Эдгаром Берланги. Не могу дождаться возвращения в ринг, чтобы вернуть то, что принадлежит мне"

Хорошая команда: Деревянченко вместе с Комми и другими боксерами проводит тренировки. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Амир Хан рассказал, сколько еще планирует оставаться на ринге.

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В статье: Сергей Деревянченко Ричард Комми
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