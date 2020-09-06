Хорошая команда: Деревянченко вместе с Комми и другими боксерами проводит тренировки. Фото

Украинский средневес Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) продолжает подготовку к чемпионскому бою против обладателя титула WBC Джармелло Чарло. Украинец тренируется в компании экс-чемпиона мира в легком весе Ричарда Комми (29-3, 26 КО). Соответствующее фото ганец выложил на своей официальной странице в Твиттер:

"Тренировки с моими хорошими друзьями - Сергеем Деревянченко, Пабло и Эдгаром Берланги. Не могу дождаться возвращения в ринг, чтобы вернуть то, что принадлежит мне"