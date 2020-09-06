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Стивенсон: Ломаченко очень хороший боец, но я смогу его победить

Бокс
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Серьезная заявочка

Стивенсон: Ломаченко очень хороший боец, но я смогу его победить
UA-Футбол
Новина українською

Бывший чемпион мира в легком весе по версии WBO Шакур Стивенсон (14-0, 8 КО) рассказал, что ему по силам победить украинского чемпиона по версиям WBC, WBA и WBO Василия Ломаченко (14-1, 10 КО). Его слова цитирует FightNews:

"Если бы я дрался с ним, то подошел бы к бою в лучшей форме. Я бы делал разные вещи в тренировочном лагере и набрал бы перед этим поединком лучшие кондиции в жизни.

Независимо от результата боя с Лопесом я бы хотел подраться с Ломаченко в первом легком весе. Василий больше не будет подниматься выше. Если Ломаченко сделает свою работу, то ему следует встретиться со мной. Мы спарринговали, я не испытываю к нему ничего, кроме уважения. Он - чертовски крутой боец, но я чувствую, что могу его победить" - сказал он.

Напомним, что ранее Ломаченко начал спарринг-сессии к бою против Лопеса.

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В статье: Василий Ломаченко Шакур Стивенсон
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