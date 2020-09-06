У Фьюри изготовили специальную защитную маску для Уайдера. Видео

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) на своей официальной странице в Instagram разместил видео, на котором находился в защитной маске с надписью YouBigDosser и обратился к Деонтею Уайлдеру (41-1-1; 41 КО).

Напомним, что ранее Шакур Стивенсон вызвал на бой Василия Ломаченко.