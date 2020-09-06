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У Фьюри изготовили специальную защитную маску для Уайдера. Видео

Бокс
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Тайсон подстрекает своего соперника

У Фьюри изготовили специальную защитную маску для Уайдера. Видео
UA-Футбол
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Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) на своей официальной странице в Instagram разместил видео, на котором находился в защитной маске с надписью YouBigDosser и обратился к Деонтею Уайлдеру (41-1-1; 41 КО).

#YOUBIGDOSSER @bronzebomber #formerwbcchamp @wbcboxing

Допис, поширений Tyson Fury (@gypsyking101)

Напомним, что ранее Шакур Стивенсон вызвал на бой Василия Ломаченко.

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В статье: Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер
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