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У Фьюри изготовили специальную защитную маску для Уайдера. Видео
Тайсон подстрекает своего соперника
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) на своей официальной странице в Instagram разместил видео, на котором находился в защитной маске с надписью YouBigDosser и обратился к Деонтею Уайлдеру (41-1-1; 41 КО).
Напомним, что ранее Шакур Стивенсон
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