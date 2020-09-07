Ломаченко и Редкач повздорили в церкви. Василий ругался матом

Продолжение конфликта между Иваном Редкачом и Василием Ломаченко произошло в одной из церквей в Лос-Анджелесе.

Редкач в Instagram выложил поделился своей версией случившегося:

"Я всегда писал и говорил, что уважаю Василия Ломаченко как боксера. Но увы, сегодня Василий проявил себя как не дисциплинированный, не сдержанный и в первую очередь не уважающий̆ себя боксер, его поведение больше похоже на дворовое, хотя даже самый гоп стоп знает, что в церкви разборки не уместны. Да и какие разборки вообще могут быть....

Придя сегодня с семьей в церковь, я встретил там Василия с его командой. Я с Василием поздоровался, на что православный и верующий человек каким себя позиционирует Василий, со словами «ты чё б..я попутался», оттолкнул меня двумя руками и еще попросил остаться здесь и сейчас и ждать его на разборки, мол ему есть мне что предъявить. Вася, ты просто Вася! В церкви, в присутствии моей жены и сына, в присутствии других верующих ты руками махаешь и эмоции свои не контролируешь .....Что же тебя так задело????

Если ты не умеешь реагировать на критику в соц-сетях, удались и выдохни. Видимо тебе не под силу это", - написал Редкач.

Иван Редкач в социальных сетях регулярно провоцирует Василия Ломаченко. В предстоящем мегафайте с Теофимо Лопесом украинец планирует болеть против двукратного олимпийского чемпиона из Белгород-Днестровского.