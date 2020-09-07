56 раз! Мастер-класс от Усика на перекладине. ВИДЕО

Олимпийский чемпион и бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе во время тренировки выполнил свыше 50 подтягиваний подряд.

Упражнение на перекладине Усик делал со специальной резинкой для снижения нагрузки на суставы и связки.

Александр Усик (17-0, 13 КО) по последним данным должен вернуться на ринг 31 октября в бою с британцем Дереком Чисорой (32-9, 23 КО), но из-за ситуации с коронавирусом бой вновь могут отложить на неопределенный срок.