Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
56 раз! Мастер-класс от Усика на перекладине. ВИДЕО
Александр в превосходной форме.
Олимпийский чемпион и бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе во время тренировки выполнил свыше 50 подтягиваний подряд.
Упражнение на перекладине Усик делал со специальной резинкой для снижения нагрузки на суставы и связки.
Александр Усик (17-0, 13 КО) по последним данным должен вернуться на ринг 31 октября в бою с британцем Дереком Чисорой (32-9, 23 КО), но из-за ситуации с коронавирусом бой вновь могут отложить на неопределенный срок.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...