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Теофимо Лопес и Василий Ломаченко подписали контракт на бой
Дата пока неизвестна
Промоутерская компания Top Rank опубликовала в Instagram фото, на котором чемпион мира по версиям WBO, WBA, WBC в легком весе украинец Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) и обладатель пояса IBF американец Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) подписали контракт на бой.
В Top Rank пока не называют ни дату, ни место проведения боя, но обещают сообщить детали 8 августа.
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