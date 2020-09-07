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Теофимо Лопес и Василий Ломаченко подписали контракт на бой

Бокс
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Дата пока неизвестна

Теофимо Лопес и Василий Ломаченко подписали контракт на бой
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Промоутерская компания Top Rank опубликовала в Instagram фото, на котором чемпион мира по версиям WBO, WBA, WBC в легком весе украинец Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) и обладатель пояса IBF американец Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) подписали контракт на бой.

В Top Rank пока не называют ни дату, ни место проведения боя, но обещают сообщить детали 8 августа.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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