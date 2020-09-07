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Усик показал, как готовится к бою с Чисорой

Бокс
(1 голосов)

Украинец боксирует с тенью

Усик показал, как готовится к бою с Чисорой
Новина українською

Украинский боксер Александр Усик показал, как работает в ринге под заводную музыку. Сейчас спортсмен готовится к бою против Дерека Чисоры, который ориентировочно пройдет в октябре.

#hero

Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa)

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В статье: Александр Усик Дерек Чисора
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