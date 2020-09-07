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Усик показал, как готовится к бою с Чисорой
Украинец боксирует с тенью
Украинский боксер Александр Усик показал, как работает в ринге под заводную музыку. Сейчас спортсмен готовится к бою против Дерека Чисоры, который ориентировочно пройдет в октябре.
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