Хэйни раскритиковал Люка Кэмпбелла

Чемпион WBC в легком весе американец Девин Хэйни (24-0-0, 15 KO) высказался о британце Люке Кэмпбелле (20-3-0, 16 KO), которому предстоит бой с Райаном Гарсией (20-0-0, 17 KO).

"Кэмпбелл получал излишнее уважение за каждый большой бой, в котором участвовал, но он проиграл во всех! Кого он побил? Кого он побил!? Назовите хоть одно имя! Он заслужил уважение лишь за то, что качественно делает свою работу, но не за победы.

Ломаченко маленький, и он потрясал его на протяжении всего боя. Лома точно не больше Лопеса. Хотя не знаю, я видел его вживую около двух лет назад, и я был ощутимо крупнее".