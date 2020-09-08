Беллью предложил организовать бой между Усиком и Уайлдером

Как известно, Всемирный боксерский совет (WBC) рассматривает вариант с созданием в боксе новой весовой категории – между тяжелым дивизионом и супертяжелым.

Тони Беллью, который входит в комитет WBC, предложил разыграть новый титул между Александром Усиком (17-0, 13 КО) и Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).

"Считаю, нужно изменить лимит крузервейта — сделать его до 86,2 кг вместо 90,7 кг. Это решение поможет бойцам, которые с трудом делают лимит полутяжелого веса, но которые по антропометрии не совсем крузера — они бы тогда не выглядели в дивизионе карликами.

Затем я бы сделал ещё одну категорию — суперкрузервейт — до 99,8 кг. В ней бы выступали мелкие супертяжи. Я бы смог выступать в такой весовой категории. Усик смог бы... Кто еще? Уайлдер или же Дэвид Хэй. И всем было бы комфортно. Говорят, что лучше сделать суперхэвивейт, но как по мне, это даже звучит нелепо. Получится что-то типа суперпупертяжей.

Если бы у меня был абсолютный контроль над ситуацией, я бы первым поединком в новом весе сделал титульный бой между Усиком и Уайлдером. Это просто невероятный бой. И знаете, что самое важное? Благодаря такому бою этот дивизион сразу же бы обрел популярность, о нем точно бы заговорили", - сказал Беллью.