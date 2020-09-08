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Фьюри "улетел" в нокаут во время спарринга с братом
Чемпион WBC развлекается в тренировочном лагере.
Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) в Instagram опубликовал фрагмент спарринга с 21-летним братом Томми, который недавно перешел в профессионалы и уже выиграл три боя.
Шуточный бой закончился для Фьюри нокаутом, если конечно это можно так назвать.
Тайсон Фьюри в следующем бою не ранее февраля 2021 года в третий раз встретится на ринге с экс-чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).
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