Фьюри "улетел" в нокаут во время спарринга с братом

Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) в Instagram опубликовал фрагмент спарринга с 21-летним братом Томми, который недавно перешел в профессионалы и уже выиграл три боя.

Шуточный бой закончился для Фьюри нокаутом, если конечно это можно так назвать.

Тайсон Фьюри в следующем бою не ранее февраля 2021 года в третий раз встретится на ринге с экс-чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).